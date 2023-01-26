26 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

"Северская домна" вошла в топ-10 рейтинга участников конкурса корпоративных музеев России

Музейный комплекс Трубной металлургической компании (ТМК) "Северская домна", расположенный на Северском трубном заводе (СТЗ) в городе Полевском Свердловской области, занял шестое место в рейтинге участников всероссийского конкурса "Корпоративный музей", сообщает пресс-служба ТМК.

Рейтинг основан на результатах конкурсов за 2018-2021 годы и стал дополнительным инструментом популяризации практики корпоративных музеев. Составители проанализировали результаты 112 учреждений, а общая оценка складывалась из количества баллов, полученных за призовые места, занятые за четыре года участия в конкурсе.

"Северская домна" заняла шестое место в общем списке и третье место среди публичных музеев с платным посещением благодаря высоким результатам в 2018-2020 годах. В 2018 году комплекс был признан "Музеем года" и получил диплом III степени в категории "Выставка года", в 2019 году победил в номинации, посвященной мероприятиям к Международному дню музеев, а по итогам 2020 года "Северская Домна" получила диплом II степени за лучшую музейную публикацию в СМИ.

"Северская домна" занимает территорию более 8 тыс. квадратных метров и включает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. Основу музейного комплекса "Северская домна" составляет домна — шедевр уральской промышленной архитектуры середины XIX века, находящийся в высокой степени сохранности и дающий полное представление о производственном процессе выплавки чугуна в позапрошлом веке. В 2022 году комплекс открылся после масштабной реконструкции, в результате которой в исторических помещениях было создано новое многофункциональное пространство с мультимедийным оборудованием.

Музейный комплекс "Северская домна"(2022)|Фото: Трубная металлургическая компания

Теги: Северская домна, Трубная металлургическая компания, музей



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