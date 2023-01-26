Апелляционный суд подтвердил сговор на торгах по ремонту набережной реки Миасс в Челябинске

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения УФАС, признавшего сговор на аукционе по ремонту набережной реки Миасс между комитетом дорожного хозяйства Челябинска и ООО "УралДорСтрой" и ООО "ЧелябинскСвязьИнвест", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет об аукционе 2019 года на выполнение работ в рамках подготовки к саммитам ШОС И БРИКС по ремонту пешеходной зоне по улице Труда и набережной реки Миасс на правом берегу. Работы по ремонту набережной выполняла компания "ЧелябинскСвязьИнвест" по договору субподряда с "УралДорСтрой", а по ремонту пешеходной зоны "УралДорСтрой". Стоимость контракта – 111 млн руб.

Антимонопольный орган установил, что работы по контракту выполнялись до его заключения, что подтвердила исполнительная документация хозяйствующих субъектов и схемы фактических выполненных работ. В результате были оплачены уже ранее выполненные работы по ремонту набережной.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Компанию "УралДорСтрой" оштрафовали на 6,7 млн рублей, "Челябинсксвязьинвест" - 836 тысяч рублей. Постановления в отношении компаний обжалуются в судебном порядке.