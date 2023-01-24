В Челябинске проектируют пять новых автодорог и мост через реку Миасс

В Челябинске проектируют пять новых автодорог и один мост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о строительстве моста через реку Миасс по улицам Краснознаменная и Энгельса, а также дорог по проспекту Давыдова от Хохрякова до Зальцмана, по улице Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов, по улице Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова, по улице Чичерина от микрорайона №47 до Радонежской и по улице Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта.

Также проектируется несколько объектов капитального ремонта и реконструкции. Речь идет о шести автодорогах, ремонте моста через реку Миасс по улице Черкасской и двух путепроводов.

"Работы по ним могут начаться после получения положительного заключения госэкспертизы, включения в программы и проведения торгов", - отметили в мэрии.