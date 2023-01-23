23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Ишиме местный житель получил одну копейку субсидий на оплату услуг ЖКХ

В Ишиме местному жителю начислили субсидию на оплату услуг ЖКХ в размере - одна копейка.

Как сообщает РБК со ссылкой на администрацию города, это связано с техническими особенностями работы электронной системы.

"Когда человек обращается за субсидией, то форма решения о предоставлении субсидии должна содержать сведения о сумме субсидии. И сама эта программа не допускает ноль, поэтому указывается минимальная сумма. В данном случае 0,01 руб. — это указание на то, что субсидия одобрена", — пояснили в администрации Ишима.

Фактический размер субсидии будет рассчитан после 25 января с учетом сведений о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

В администрации региона подчеркнули, что уже делали запрос в техническую поддержку сайта, на котором оформляются заявления, чтобы в форме ответа вместо 0,01 руб. значилось "одобрена" или "не одобрена" субсидия.

"Ждем ответ от службы техподдержки, могут ли они внести такие изменения", — сообщили в мэрии.

В 2022 году в России дважды индексировали тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предельный рост цен на ЖКУ, в соответствии с постановлением правительства, составил 9%.

Теги: субсидия, копейка, ЖКХ



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