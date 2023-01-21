Власти Индии не пустили в страну самолет, летевший из Перми в Гоа

Индийские власти не пустили в страну самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Перми в Гоа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика, власти запретили вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии. В связи с этим самолет сел на запасном аэродроме в международном аэропорту Термез (Узбекистан).

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что вынужденная посадка якобы связана с сообщением о минировании. Однако в Azur Air заявили, что никаких опасных веществ или устройств на борту не обнаружено.

"Авиакомпания предпринимает все возможные усилия, чтобы разместить пассажиров в гостинице на время ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17.00 по московскому времени", - добавили в пресс-службе.

Напомним, недавно самолет Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за информации о минировании.