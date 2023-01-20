Замглавы Миасса, обвиняемого в получении взятки, заключили под стражу на два месяца

Суд в Челябинске заключил под стражу заместителя главы Миасса Арсена Симонова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, под арестом он пробудет до 18 марта.

По версии следствия, чиновник получил 50 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе, а также за общее покровительство при последующем выполнении работ в рамках контракта и беспрепятственное принятие выполненных работ.