УФАС уличило в сговоре управление мэрии Златоуста и компанию из Омска

Челябинское УФАС выявило антиконкурентное соглашение между управлением жилищно-коммунального хозяйства Златоуста и компанией "Сибирь-Регион" из Омска при проведении закупок по паспортизации дорог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Управление при проведении трех аукционов на услуги по паспортизации автодорог в 2021 и 2022 годах установило требования, препятствующие победе в закупках компаниям за исключением "Сибирь-Регион". В техническом задании было указано на необходимость создания видеобанка дорожных данных с использованием конкретного программного комплекса, и применение конкурентной дорожной лаборатории. Контракты были заключены с этой компанией.

УФАС предписало прекратить реализацию антиконкурентного соглашения. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.