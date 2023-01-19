19 Января 2023
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Наука и техника Сибирский ФО
Фото: Институт катализа СО РАН

В Сибирском отделении наук изобрели инновационное кадило

В Сибирском отделении Российской академии наук разработали инновационное кадило. В основе разработки ученого Александра Куликова лежит каталитическая горелка. Преимущество кадила от Куликова — нет дыма, церковный атриубот только излучает запах ладана и тепло.

Как сообщает Институт катализа СО РАН на своей странице во "В контакте", кадило работает на смеси пропана и бутана и воздуха и потребляет мизерный объем газа.

"Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению", — поясняет ученый.

Долговечное каталитическое кадило прошло "пилотные" испытания — им пользуются священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.

Теги: ран, изобретение, кадило, новосибирск, ученые



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