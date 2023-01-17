В Югре возбудили дело по статье "Халатность" из-за коммунальной аварии в Мегионе

По факту коммунальной аварии в Мегионе по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке теплоснабжения города Мегиона к отопительному сезону, 10 января 2023 года произошел прорыв трубопровода теплосети на пересечении улиц Кузьмина и Нефтяников города Мегиона. Утечка теплоносителя из трубопровода повлекла сбой режима теплоснабжения жилых домов города, что в условиях низких температур окружающего воздуха создало опасность жизни и здоровья жителей, а также экстренное выделение значительных средств на ликвидацию последствий аварии.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. 16 января в городе начались работы по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина.

Для устранения последствий порыва в помощь коммунальным службам привлечены специалисты "Славнефть-Мегионнефтегаза", аварийные бригады из Нижневартовска, Радужного, Лангепаса, Покачи, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска. В настоящее время решается вопрос замены пришедших в негодность в результате порыва приборов отопления в подъездах домов.