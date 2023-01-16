16 Января 2023
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Общество СЗФО В России
Фото: ТНТ

Вологодский губернатор рекомендовал всем депутатам и чиновникам воздержаться от заграничных поездок

Вологодский губернатор Олег Кувшинников после истории с депутатом местного заксобрания Денисом Долженко и его отдыхом в Дубае призвал всех парламентариев и чиновников вообще не ездить за границу (видимо, даже если речь идет о дружественных странах, таких как ОАЭ).

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, увидев фото Долженко, отдыхающего в Дубае в новогодние каникулы, потребовал отобрать у регионального депутата партбилет. Потом, правда, оказалось, что партбилета у Долженко нет – он только вступил в депутатское объединение "единороссов", но избрался как независимый одномандатник. В итоге выгнать его смогли только из фракции.

На оперативном совещании администрации области Кувшинников заявил, что поддерживает Турчака, и выразил надежду, что Долженко лишат еще и кресла зампреда комитета заксобрания по экономической политике.

"На прошлой неделе произошло резонансное событие, облетевшее всю страну. Депутат ЗСО Вологодской области Денис Долженко выложил фотографию с отпуска в ОАЭ. Считаю, что в столь сложное время проводить отпуск на люксовых курортах недопустимо для депутатов и чиновников любого уровня", - цитирует губернатора издание Vologda-Poisk.ru.

Также глава региона "настоятельно рекомендовал" депутатам и чиновникам не ездить в другие страны и "посвятить время поддержке земляков и участников СВО".

Теги: денис долженко, олег кувшинников, депутат, чиновник



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