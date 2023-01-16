Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за коммунальной аварии в Мегионе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с непринятием мер к устранению последствий коммунальной аварии в Мегионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Мегионцы через соцсети сообщили Бастрыкину, что с конца декабря 2022 года более 500 домов остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии. Система отопления нескольких общеобразовательных школ полностью выведена из строя. Обращения в уполномоченные органы результатов не дают.

"В Югре следователи начали проверку по факту обращения. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад. Исполнение поручения, а также расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.



