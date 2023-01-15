15 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области

Взрыв в части в Белгородской области устроил военнослужащий из Свердловской области, сообщает telegram-канал Baza.

По предварительной информации, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные.

По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. После взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около четырех часов тушили пожарные.

Место пожара до сих пор оцеплено. По сведениям саперов, на территории еще могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы. При взрыве погибли трое военных, еще как минимум 10 получили ранения.

Отметим, что накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале рассказал о пожаре в Корочанском районе. Причины случившегося он не называл. По его словам, жители села не пострадали.

 

Теги: взрыв в части, мобилизованные, военнослужащий, Белгородская область



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