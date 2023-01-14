В Мегионе озвучена дата начала восстановления пострадавшей от порыва теплотрассы

Глава Мегиона Олег Дейнека провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Обсудили текущую ситуацию по устранению последствий порыва. С 10 января по сегодняшний день в работе 1,6 тыс. заявок от жителей, из них решены вопросы по 810 обращениям. Принято решение 16 января начать работу по восстановлению магистрального трубопровода диаметром 800 мм по улице Кузьмина. Работа будет выполняться без отключения домов от тепла", - написал политик в своем Telegram-канале.

Продолжается поквартирный обход для формирования оперативной информации по завоздушиванию и заморозке систем отопления многоквартирных домов. Основной объем работ остается в подъездах тех домов, где заморожены стояки.

"Сегодня приехали специалисты из Сургута – семь человек, готовы предоставить людей компании застройщики, подключатся и специалисты других управляющих компаний города, которые решили вопросы с теплом в обслуживаемых ими домах. Просьба к жителям верхних этажей обеспечить допуск работников коммунальных служб в квартиры с целью устранения негативных последствий порыва", - написал Дейнека.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина. Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе. 11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод.