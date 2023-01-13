В Минобороны РФ раскрыли роль "вагнеровцев" в освобождении Соледара

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о составе и участии различных подразделений российской группировки войск в освобождении города Соледар, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве отметили, что наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись "разнородной группировкой российских войск" по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач.

Задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

При этом в Минобороны РФ также пояснили роль отрядов "Вагнер" в освобождении города.

"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.