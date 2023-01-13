14 Января 2023
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Про взятие Соледара: возможности и риски

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Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

В Минобороны РФ раскрыли роль "вагнеровцев" в освобождении Соледара

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о составе и участии различных подразделений российской группировки войск в освобождении города Соледар, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве отметили, что наступательные действия на данном тактическом направлении, завершившиеся разгромом ВСУ и овладением городом Соледар, осуществлялись "разнородной группировкой российских войск" по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач.

Задачи включали блокирование города с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода подразделений ВСУ из Соледара, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

При этом в Минобороны РФ также пояснили роль отрядов "Вагнер" в освобождении города.

"Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее в Минобороны РФ отметили особую роль ВДВ во взятии города.

Теги: Вагнер, Соледар, Минобороны РФ



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