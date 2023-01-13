Суд не стал снимать арест с имущества экс-заместителя главы Чебаркуля, осужденного за взятки

Челябинский областной суд не стал снимать арест с имущества бывшего заместителя главы Чебаркуля Алексея Сафонова, осужденного за взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В октябре прошлого года Миасский городской суд отказал в удовлетворении заявления финансового управляющего о снятии ареста с земельного участка и нежилого здания, принадлежащих Алексею Сафонову. Законный представитель осужденного обжаловал решение суда, просил его отменить, а ходатайство – удовлетворить. Челябинский областной суд оставил постановление в силе.

Напомним, в мае 2017 года суд приговорил Алексея Сафонова к 9 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн 100 тыс. рублей за взятки. По версии следствия, Сафонов, являясь руководителем муниципального учреждения ЖКХ Чебаркуля, в декабре 2010 года получил взятку в сумме 1,8 млн рублей от директора коммерческой организации за заключение ряда контрактов по ремонту тепловых сетей, а также за общее покровительство компании. Позже он, уже будучи назначенным на должность заместителя главы города, получил взятку в сумме 2,2 млн рублей от директора той же коммерческой организации за аналогичные действия.