В Прикамье жители Кизела вступились за своего мэра после истории с автобусами

Жители Кизела, которые едва не остались без автобусов из-за истекшего контракта с перевозчиком "Ю Транс Строй", вступились за мэра Андрея Родыгина, назначенного виновным в сложившейся ситуации, передает корреспондент Накануне.RU.

На странице главы города в социальной сети "ВКонтакте", жители высказались в поддержку мэра. Также горожане готовы писать петиции в поддержку мэра.

"Вы и ваша команда молодцы, работать и выживать на сегодня это большой труд", "Нам никто не нужен другой. Надеемся на лучшее. Не только в Кизеле проблемы", "Мы с вами", - пишут кизеловцы в соцсетях. Сам мэр сообщил, что на него "полилась грязь" после истории с автобусами.

"Уважаемые кизеловцы! Хочу выразить всем благодарность за поддержку в эти непростые дни! Десятки звонков и сообщений с вашими переживаниями, с желанием помочь и готовностью написать петицию, в мою поддержку. Мне очень приятна ваша забота и не равнодушное отношение! Спасибо каждому, это ценно для меня. Работаем дальше с положительной отдачей для города и жителей. В 2023 году предстоят выборы в думу города Кизела и к моему сожалению полилась грязь в адрес меня и моей команды! Считаю, что лучший показатель моей работы - это ваша поддержка! Огорчен, что во власть рвутся не добросовестные люди. Предлагаю не заострять на них внимание и продолжать спокойно работать. Впереди еще много проектов, которые нужно реализовать", - написал Родыгин.

Напомним, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил и.о. руководителя администрации губернатора Александру Смертину провести проверку действий главы Кизела Андрея Родыгина. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него не поступило заявок. Прежний перевозчик отказался перевозить пассажиров. После вмешательства губернатора перевозчик "Ю Транс Строй", обслуживающий Кизеловский городской округ, и администрация муниципалитета все же договорились о продлении контракта на пассажирские перевозки. Контракт будет действовать до конца февраля.

В прокуратуре сочли виновным мэра. Было сказано, что к транспортному коллапсу привело "бездействие органа местного самоуправления в решении вопросов местного значения в части создания условий для предоставления транспортных услуг населению". По результатам проверки прокурором главе города было внесено представление.