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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Мегионе волонтеры обходят квартиры, жильцы которых жалуются холод

Глава Мегиона Олег Дейнека встретился с сотрудниками городских учреждений, которые занимаются обходом домов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Ранее в оперативном штабе при администрации приняли решение направить в жилые дома дополнительные силы. Работники администрации города и бюджетных учреждений выясняют, в каких квартирах все еще присутствуют проблемы с теплом, есть ли протечки или другие признаки разгерметизации системы.

За 11 января волонтеры обошли более 300 многоквартирных домов вне зависимости от того, поступали ли из них обращения о нарушениях в системах жизнеобеспечения. Все данные отправили в оперативный штаб, систематизировали и передали в управляющие компании для оперативного реагирования и принятия мер.

"Информацию о каждом пройденном доме сразу отправляйте в специально созданный чат. Вам раздадут карту города, которую условно разбили на 18 квадратов. Поделите районы между собой, чтобы мы смогли собрать всю необходимую информацию", - призвал присутствующих Олег Дейнека.

Напомним, днем 10 января, в сорокаградусные морозы, произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.

Директор муниципального унитарного предприятия "Тепловодоканал" Богдан Ермак проинформировал об утечке теплоносителя из системы теплоснабжения города. При этом, на котельной "Южная" сработала автоматическая система защиты, обеспечив остановку котлов и снижение давления в системе.

11 января власти отчитались о ликвидации аварии и подаче тепла в дома, однако многие жители города продолжали жаловаться на холод. В настоящий момент работа по устранению последствий порыва продолжается.

Теги: отопление, Мегион, водоканал, коммунальная авария, волонтеры



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