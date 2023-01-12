12 Января 2023
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Фото: Накануне.ru

В Мегионе продолжаются работы по восстановлению отопления

Власти Мегиона прокомментировали ситуацию с теплоснабжением в городе, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации пресс-службы мэрии, восстановительные работы продолжаются.

В "Тепловодоканале" (ТВК) прошло совещание муниципального оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Его провел исполняющий обязанности главы города Игорь Алчинов, также присутствовали представители управления гражданской защиты населения, управления капитального строительства и специалисты "ТВК".

По словам директора "ТВК" Богдана Ермака, основная проблема сейчас заключается в том, что после сильных и длительных морозов, в системе отопления обнаруживаются некоторые дефекты. Все силы рабочих бригад брошены на то, чтобы найти и устранить проблему в этих местах в кратчайшие сроки. На усиление мегионских бригад направлены сотрудники нефтяных организаций.

Ситуация с порывами в жилых домах присутствует, но не носит масштабный характер, сообщает Богдан Ермак. Так, порыв был обнаружен в доме по адресу Пионерская 21/1. Проезды к нему были оперативно перекрыты, подтверждено, что в квартирах никто не живет. Для нормализации ситуации дом отключен от системы отопления.

Вчера вечером произошла авария в двух квартирах по адресу Заречная 17/2. Один из вызовов зафиксирован по водоснабжению, другой – по теплу. Обе аварии ликвидированы.

Вчера жители также сообщали об отсутствии отопления в домах 28, 30, 32 по улице Кузьмина. Как объяснили в Тепловодоканале, 11 января на ЦТП №6 в 6 микрорайоне меняли насос, который обеспечивает работу системы теплоснабжения в этих домах. Около 10 вечера систему запустили, и она вошла в норму. Сегодня около 5 утра температура начала снижаться, вскоре была определена причина – сбой в работе автоматики. Сейчас тепло уже вернулось в дома.

"Жители могут помочь специалистам быстрее восстановить корректную работу системы теплоснабжения, сообщив об инцидентах по телефону ЕДДС 112. Рабочие бригады работают в круглосуточном режиме и все поступившие заявки будут отработаны", - заявил директор "ТВК".

Директор Тепловодоканала также сообщил, что нового порыва в теплокамере №3 на пересечении улиц Нефтяников - Кузьмина нет. Здесь ведутся работы по подключению сетей теплоснабжения северной промзоны.

Теги: отопление, Мегион, водоканал, коммунальная авария



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