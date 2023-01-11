11 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В качестве причины выкатывания В 737 "Победы" за ВПП в Перми рассматривается отказ техники

Росавиация разослала руководителям гражданской авиации информацию о безопасности полетов, посвященную выкатыванию самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" с взлетно-посадочной полосы пермского аэродрома, сообщает "Ъ".

Это событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. В качестве одной из его причин рассматривается версия отказа управления разворотом передней опоры шасси (ПОШ).

Из документа следует также, что выкатывание воздушного судна за пределы ВПП произошло на скорости 57 км/ч. Самолет остановился на удалении 15–20 м от левой обочины полосы.

Росавиация констатирует, что на воздушных судах типа B 737 ранее уже происходили инциденты из-за отказа ПОШ, в том числе по причине образования льда на проводке системы управления. Кроме того, часто они были связаны с наличием снежно-ледяных отложений на ВПП, а также с ошибками экипажа при выполнении разворота.

Теги: самолет, Пермь, авиация, СКР



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