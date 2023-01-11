В Мегионе планируют изучить причины коммунальной аварии

В Мегионе планируют изучить причины коммунальной аварии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

По словам директора "Тепловодоканала" Богдана Ермака, на данном участке теплотрассы во время проведения гидравлических испытаний в весенне-летний период порывов обнаружено не было, в связи с чем он не был включен в график проведения ремонтных работ.

Власти города подчеркнули, что в настоящий момент нет неподключенных к системе отопления домов.

Котельная "Южная" работает в штатном режиме и выдает температуру теплоносителя согласно установленным нормативам – 109 градусов. Жилой фонд в настоящее время весь обеспечен теплом, то есть полностью отключенных домов от системы теплоснабжения в Мегионе нет.

Вместе с тем есть очаговые проблемы в жилых домах, связанные с тем, что произошло завоздушивание системы. Сейчас ведется работа с каждой управляющей компанией города, чтобы устранить ситуацию и выполнить все поступившие от населения заявки. Работа аварийных бригад ведется по усиленному графику, к ней подключились также специалисты от "Славнефть-Мегионнефтегаза" и Нижневартовска – дополнительно 20 человек.

Отметим, что проверки по факту аварии также начали прокуратура и следственный комитет Югры.