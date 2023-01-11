Устранить коммунальную аварию в Нягани планируется до конца дня

Глава Нягани Иван Ямашев прокомментировал коммунальную аварию в городе на ул. Интернациональная, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что подача отопления не прекращалась, было лишь допущено снижение параметров теплоносителя.

"При производстве работ 10 января подача отопления на многоквартирные дома и социально значимые объекты не прекращалась. Слив теплоносителя не производился. Было допущено незначительное снижение параметров теплоносителя, но в 18.00 все было восстановлено и тепло подавалось в полном объеме. Заявок в ЕДДС от потребителей по заниженным параметрам не поступало. На текущий момент специалистами производятся работы по устранению течи на магистральном трубопроводе, подача тепла также не прекращается, но возможны незначительные снижения параметров", - сообщил мэр.

Окончательно устранить порыв коммунальщики планируют сегодня к 20.00.