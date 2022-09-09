В Миассе не будут менять функциональное назначение земельного участка под строительство мусороперерабатывающего комплекса

В Миассе не будут менять функциональное назначение земельного участка, где планировалось построить мусороперерабатывающий комплекс. Об этом сообщила депутат гордумы Анастасия Борисова, передает корреспондент Накануне.RU.

На заседании депутаты рассмотрели предлагаемые изменения в генеральный план города. По словам депутата, почти все предложения жителей, озвученные на публичных слушаниях учтены.

"У спорного участка, который планировался в будущем под строительство МПЗ, оставлено прежнее функциональное назначение – сельскохозяйственное. Григорий Михайлович Тонких сегодня заверил всех депутатов, что, если ЦКС вернется со своим предложением о строительстве МПЗ, то будут соблюдены все процедуры: предоставление проекта, публичные слушания и т.д.", - написала она.

Напомним, о планах по строительству мусоросортировочного завода и предприятия по переработке вторичного сырья стало известно в январе. В марте депутаты утвердили изменения в генплан округа и правила землепользования в части изменения функционального назначения земельного участка под строительство мусороперерабатывающего комплекса. После этого жители поселка Нижний Атлян пожаловались в прокуратуру на решение органа местного самоуправления. Прокуратура внесла протест на решение собрание депутатов Миасса.

В мае Дума Миасского городского округа по требованию прокуратуры отменила собственное решение об изменении функционального назначения земельного участка.