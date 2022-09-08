08 Сентября 2022
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Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

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Происшествия Украина
Взрыв в Мелитополе (2022) | Фото: t.me/vrogov

В Мелитополе взорван штаб движения "Мы вместе с Россией"

В Мелитополе взорвали штаб движения "Мы вместе с Россией", сообщил председатель организации и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

"Украина вновь совершила теракт", - написал он.

В эфире "Соловьев LIVE" Рогов уточнил, что пострадавших нет. Он добавил, что все исполнители "террористического акта" уже известны, пишет Regnum.

Кроме того, по его словам, ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.

Рогов отметил, что согласно опросу, 86% респондентов, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в РФ.

Теги: штаб движения Мы вместе с Россией, Мелитополь



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