Предприятие металлургического комплекса УГМК озеленило улицы Ревды

АО "Среднеуральский медеплавильный завод" (предприятие металлургического комплекса УГМК) безвозмездно выделило 110 саженцев рябины для озеленения улицы Интернационалистов в Ревде.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, высадка саженцев от дома №36 до перекрестка с улицей М.Горького прошла 7 сентября.

"Акцию "Миллиард деревьев" мы поддерживаем с 2011 года. Во многих районах Ревды и Первоуральска высадили 7 тысяч саженцев на сумму более 6 млн рублей. В прошлом году в этом микрорайоне работникам АО "СУМЗ" в рамках жилищной программы на льготных условиях были предоставлены квартиры, а сейчас предприятие облагораживает территорию", - рассказал директор АО "СУМЗ" Багир Абдулазизов.

В акции также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного собрания региона Александр Серебренников, председатель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны природы Николай Калинкин, директор по общим вопросам и персоналу УГМК Дмитрий Малышев, глава Ревды Татьяна Клепикова, председатель городской думы Андрей Мокрецов и представители организации "Молодежь СУМЗа".

"По соглашению с правительством области, подписанному в 2020 году, СУМЗ взял на себя обязательства до 2030 года высадить деревьев на три миллиона рублей. За три года на покупку саженцев направлено более 1,2 млн рублей. Всего на территории области заключено 28 соглашений с предприятиями, все они участвуют в природоохранных мероприятиях. Экологический эффект, безусловно, виден, и эта работа будет продолжаться и дальше", - отметил Алексей Кузнецов.

"СУМЗ, как всегда, задает темп. Они молодцы, и во многом являются примером для всех наших предприятий УГМК", - подчеркнул Дмитрий Малышев.

"Сегодня самое дорогое дерево, наша уральская рябина. Если таких акций будет больше, то и жизнь станет прекраснее", - считает Александр Серебренников.

Рябину в этом районе СУМЗ уже высаживал около восьми лет назад и большая часть деревьев прижилась. Для новых "зеленых жильцов" прогнозы тоже самые благоприятные. У рябин поверхностная корневая система, и почва в новом микрорайоне больше всего подходит для этих деревьев. Очень хорошо, чтобы и местные жители смогли позаботиться о своих новых подопечных. Об этом их попросила и глава округа Татьяна Клепикова.

"Выражаю благодарность компании УГМК и Среднеуральскому медеплавильному заводу за проведение таких акций, которые стали доброй традицией. Думаю, жители данного микрорайона и города в целом будут очень довольны. Ну а наша задача – сберечь и ухаживать, чтобы уже через пару лет любоваться деревьями", - отметила глава Ревды.