30 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Фото:ДИП Свердловской области

В России в два раза с начала мобилизации вырос уровень тревожности - опрос

За неделю тревожность россиян выросла в два раза. О тревожном настроении среди коллег, друзей, родных и знакомых 25 сентября заявили 69% респондентов, тогда как неделей раньше о таких чувствах говорили только 35%. Главное событие, произошедшее за эту неделю – объявление о мобилизации.
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Данные о росте тревожности у россиян публикует "Фонд "Общественное мнение", компания провела опрос 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

На глазах меняется и отношение россиян к власти.

Так, согласно данным на 18 сентября, только 34% россиян слышали от окружающих критические высказывания о властях. Неделей позже критику в адрес властей слышали уже 43%. С 73% до 64% снизилось число респондентов, у которых за последний месяц действия российских властей не вызывали возмущение.

Теги: мобилизация, тревожность, опрос, россияне, недовольство



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