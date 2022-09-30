В России в два раза с начала мобилизации вырос уровень тревожности - опрос

За неделю тревожность россиян выросла в два раза. О тревожном настроении среди коллег, друзей, родных и знакомых 25 сентября заявили 69% респондентов, тогда как неделей раньше о таких чувствах говорили только 35%. Главное событие, произошедшее за эту неделю – объявление о мобилизации.

Данные о росте тревожности у россиян публикует "Фонд "Общественное мнение", компания провела опрос 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

На глазах меняется и отношение россиян к власти.

Так, согласно данным на 18 сентября, только 34% россиян слышали от окружающих критические высказывания о властях. Неделей позже критику в адрес властей слышали уже 43%. С 73% до 64% снизилось число респондентов, у которых за последний месяц действия российских властей не вызывали возмущение.