"Это что ***** за идиоты?" Глава Дагестана поручил разобраться с призывом к мобилизации в Дербенте через громкоговорители

Глава Дагестана Сергей Меликов довольно резко отреагировал на действия военного комиссариата в Дербенте. Там к мобилизации призывали всех лиц мужского пола через громкоговорители. На заседании Совбеза Меликов не стеснялся в выражениях и даже продемонстрировал видео, заснятое очевидцами.

"Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? Вы мне скажите что это ***** за идиоты? Вы что дебилы *****, а? Кто их уполномочил ездить по городу? Это ничто иное как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи Уголовного Кодекса", - заявил Меликов.

Уже в более спокойной манере глава Дагестана принес извинения перед гражданами в своих социальных сетях. Меликов назвал подобные призывы несусветной глупостью и отметил, что в ситуации разберутся правоохранительные органы.

"Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Дорогие дербентцы, простите за эту выходку. Поручил всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных. Отдельное спасибо тем, кто это видео снял и до меня довёл. Благодаря вам я увидел, как на местах некоторые исполняют мои поручения, и мы оперативно на это смогли отреагировать", - написал Меликов.

Военком Дербента также поспешил извиниться за инцидент, записав короткое видеообращение. Его в Telegram-канале выложил сам глава города.