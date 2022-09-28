На вице-мэра Урая и начальника управления ЖКХ возбудили уголовное дело за халатность

На вице-мэра Урая Андрея Ашихмина и начальника управления ЖКХ Олега Лаушкина возбудили уголовное дело по статьям "Халатность" и "Неисполнение решения суда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"По версии следствия, должностные лица администрации города Урай, халатно относясь к своим должностным обязанностям, длительное время не исполняли решение Урайского городского суда, вынесенное в 2020 году, по иску жительницы города о возложении на администрацию обязанностей по проведению капитального ремонта жилого дома. Ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей повлекло существенное нарушение прав жительницы города и ее несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.