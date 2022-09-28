Ни государство, ни банки не хотят платить по кредитам погибших мобилизованных россиян

Законопроект о списании кредитов погибших участников специальной военной операции не смог во вторник, 27 сентября, пройти сразу три чтения, на чем рьяно настаивали многие депутаты. Парламентарии в публичном пространстве выставили законопроект как социальные гарантии для мобилизованных, но на деле оказалось, что государство хочет обязать банки платить по долгам погибших, пишет "Коммерсант".

Банковский сектор увеличение рисков без послаблений со стороны ЦБ не устраивает – кредиторы хотят, чтобы правительство разделило с ними риски, возникшие по форс-мажорным обстоятельствам, а значит – не подпадающие под страховые случаи текущего законодательства.

Законопроект, к которому экстренно готовятся поправки, попробуют рассмотреть во втором чтении 28 сентября. В поправках будет указано, что долги погибшего или ставшего инвалидом первой группы должны банком списываться, они не будут перекладываться на родственников заемщика.

При этом замминистра финансов Алексей Моисеев четко заявил в Госдуме: "Предполагается, что это [списание] будет делаться за счет банков. Как сказал министр обороны, у нас 25 млн человек попадают в этот пул (мобилизационный ресурс.— прим. ред.), но если банки хотят прекратить работать с 25 млн работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они тогда будут работать".

Известно, что законопроект будет иметь обратную силу, то есть под списание попадут долги уже погибших. Источники на банковском рынке отмечают, что дело даже не столько в числе кредитов погибших (их не так много), сколько в увеличении рисков, а значит – стоимости кредитов.

Значительная часть заемщиков сейчас – это люди до 40 лет. Так, в 2021 году на эту категорию приходилось более 65% ипотечных кредитов. По подсчетам экспертов, в зоне риска остаются кредиты на триллионы рублей, даже если учесть, что часть заемщиков – женщины или не подлежащие мобилизации мужчины.