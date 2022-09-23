23 Сентября 2022
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Политика Тюменская область Уральский ФО
дитя мать младенец руки (2012) | Фото:

В Тюмени новорожденный ребенок из-за ожога во время медицинской процедуры потерял кончик носа

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах травмирования малолетнего ребенка в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ К РФ по Тюменской области.

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Тюмени новорожденный ребенок из-за ожога во время медицинской процедуры потерял кончик носа. По факту инцидента полицейские начали проверку, однако в последствии материалы были переданы в производство региональных следственных органов СК России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад по ситуации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: ребенок, медицинская процедура, кончик носа, проверка, бастркин



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