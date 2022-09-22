В 19 муниципалитетах Челябинской области начался отопительный сезон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

"Паспорта готовности получили еще не все муниципалитеты, но все рапортуют о физической готовности обеспечить теплом. Ставлю задачу всем главам обеспечить получение паспортов готовности", – подчеркнул он.

В настоящий момент в 19 из 43 муниципалитетов начался отопительный сезон. Ведется подключение к теплу объектов социальной сферы. По оперативным данным, средний уровень готовности муниципальных образований по основным направлениям составляет более 99%.