21 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Дети в пожарном депо (2022) | Фото: РМК

В Карабаше на базе нового пожарного депо появилась секция по пожарно-спасательному спорту

Показательные выступления воспитанники секции провели во время открытого урока для школьников. Около 100 учеников были приглашены в новое здание пожарно-спасательной части №72, сообщили в пресс-службе РМК.

Депо возведено в рамках соглашения между Главным управлением МЧС России по Челябинской области и градообразующим предприятием "Карабашмедь" (входит в Группу РМК).

"В старом здании пожарной части не было подобных условий для открытых уроков. Теперь депо оснащено современной техникой. Для школьников провели экскурсию по основному корпусу, все желающие преодолели дистанцию на учебно-тренировочной башне, поднявшись на высоту второго этажа по штурмовой лестнице, испытали свои силы в подаче воды из пожарного ствола, примерили боевую одежду огнеборцев. Также детям показали работу в теплодымокамере. Пожарный в полном обмундировании заходил в задымлённое помещение с практически нулевой видимостью", - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 72 Андрей Юрчук.

пожарное депо, дети,(2022)|Фото: РМК

Созданные условия позволили в этом году открыть на базе ПСЧ секцию пожарно-спасательного спорта. Это новое направление для Карабаша. Сейчас там занимаются 11 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Во время экскурсии они провели показательное выступление.

"На тренировках подростки учатся подниматься по штурмовой лестнице, преодолевают полосу с препятствиями. В будущем многие, кто занимается в таких секциях, поступают в профильные учебные заведения, а после окончания приходят работать в ряды МЧС", - рассказал командир отделения Михаил Шаров.

В строю пожарно-спасательной части 51 человек. В зоне реагирования – населённые пункты Карабашского городского округа, более трёх тысяч индивидуальных и многоквартирных домов, 35 объектов социального значения.

пожарное депо, дети,(2022)|Фото: РМК

С 2007 года подразделение ПСЧ №72 размещалось в здании, которое нуждалось в капитальном ремонте и не позволяло полноценно организовать несение караульной службы. Отсутствовала территория для учебно-тренировочных объектов. Теперь депо оснащено необходимым оборудованием для повышения профессиональных навыков и оперативного оказания помощи населению.

Теги: РМК, пожарное депо, спорт,



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