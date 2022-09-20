С завода Роскосмоса в Миассе ФНС требует 226,3 млн рублей

УФНС по Челябинской области в рамках дела о банкротстве Миасского машиностроительного завода обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 226,3 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

"Принять заявление кредитора, назначить на 7 ноября 2022 года судебное заседание по проверке обоснованности требования", - говорится в определении суда.

Напомним, в феврале 2021 года Миасский машиностроительный завод подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком". Задолженность возникла по причине недостаточности денежных средств для полного удовлетворения денежных требований кредиторов.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление Миасского машиностроительного завода о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения. В июле в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

Стоит отметить, что АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.