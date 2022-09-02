02 Сентября 2022
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Равиль Маганов (2022) | Фото: vk.com/tr_zakirzyanov

В Урае из-за смерти вице-президента "Лукойла" перенесли празднование Дня нефтяника

В югорском Урае (один трёх из "якорных" городов "Лукойла", два других – Лангепас и Когалым) отменили празднование Дня работника нефтегазовой промышленности, которое должно было состояться 4 сентября. Причина – смерть вице-президента нефтяной компании Равиля Маганова.

"Уважаемые урайцы, в связи с трагическим событием принято решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых Дню работников нефтяной и газовой промышленности. О времени и формате их поведения администрация Урая сообщит дополнительно в средствах массовой информации и социальных сетях", - сообщает администрация Урая.

Напомним, о смерти Маганова стало известно 1 сентября. Его тело нашли под окнами здания ЦКБ на улице маршала Тимошенко в Москве. По одной из версий, Маганов мог случайно выпасть из палаты во время курения. В "Лукойле" сообщили, что Маганов скончался после тяжелой болезни.

Равиль Маганов(2022)|Фото: vk.com/tr_zakirzyanov

Теги: Равиль Маганов, Лукойл, вице-президент, смерть



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