19 Сентября 2022
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Коридор в больнице (2022) | Фото: Накануне.RU

Московская клиника "Интермедцентр" перешла Александру Мясникову

Телеведущий программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия-1", главный врач городской больницы №71 в Москве Александр Мясников стал владельцем столичной клиники "Интермедцентр".

Это единственный медцентр, которым известный доктор владеет напрямую. Другая клиника в Москве, где фигурирует имя врача, принадлежит его жене.

У телеведущего ранее была попытка развивать многопрофильные клиники по франшизе, но проект так и не заработал. Партнерские программы в сегменте медцентров не слишком востребованы, так как, по мнению экспертов, требуют больших инвестиций и опыта.

В мегаполисе работает также "Клиника доктора Мясникова". Но самого телеведущего среди ее учредителей нет: 65% управляющей компании принадлежит его супруге Наталии Мясниковой. Выручка клиники в 2021 году составила 11,4 млн руб., тогда как у "Интермедцентра" — 126,7 млн руб., сообщает "Коммерсант".

Теги: клиника, медицина, Мясников



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