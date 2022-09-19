Московская клиника "Интермедцентр" перешла Александру Мясникову

Телеведущий программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия-1", главный врач городской больницы №71 в Москве Александр Мясников стал владельцем столичной клиники "Интермедцентр".

Это единственный медцентр, которым известный доктор владеет напрямую. Другая клиника в Москве, где фигурирует имя врача, принадлежит его жене.

У телеведущего ранее была попытка развивать многопрофильные клиники по франшизе, но проект так и не заработал. Партнерские программы в сегменте медцентров не слишком востребованы, так как, по мнению экспертов, требуют больших инвестиций и опыта.

В мегаполисе работает также "Клиника доктора Мясникова". Но самого телеведущего среди ее учредителей нет: 65% управляющей компании принадлежит его супруге Наталии Мясниковой. Выручка клиники в 2021 году составила 11,4 млн руб., тогда как у "Интермедцентра" — 126,7 млн руб., сообщает "Коммерсант".