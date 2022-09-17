На трассе Тюмень – Омск ограничено движение из-за массовой аварии

Массовая авария произошла на трассе Тюмень – Омск, частично перекрыто движение.

Авария произошла на 93-м км трассы в Заводоуковском городском округе, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области. Большегруз "Интернационал" въехал в колонну машин, стоявших у светофора в месте ремонта моста. Водитель не успел остановиться перед стоящими автомобилями, фура въехала в большегруз "Фрейтлайнер", тот – в "Тойоту" с прицепом, "Тойота" – в "Шевроле".

От удара кабина фуры "Интернационал" загорелась, погиб водитель, житель Кемеровской области. Травмы получила 49-летняя пассажирка "Шевроле". Движение по трассе частично ограничено, оно осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.