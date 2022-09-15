В Искитиме (Новосибирская область) благодаря нацпроекту появилось новое благоустроенное общественное пространство

В каждом микрорайоне города Искитима (Новосибирская область) создано современное общественное пространство, благоустроенное в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Четвертым таким пространством стал новый парк в Индустриальном микрорайоне Искитима.

Представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 15 сентября проинспектировали завершение работ на объекте. В новом парке обустроены дорожки, сделано асфальтирование, установлены навесы и лавочки, произведена выкладка брусчатки, созданы спортивная, детская площадки и площадка для выгула собак, установлено спортивное оборудование, смонтировано наружное освещение.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил: «На строительство парка было направлено 20 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Это совершенно новое общественное пространство, в котором предусмотрены площадки для разного вида отдыха, в том числе для спорта и прогулок с собаками. Новый парк – четвертое общественное пространство в Искитиме, благоустроенное за счет федеральных средств. В прошлом году был завершен большой парк «Южный». Таким образом сейчас в каждом микрорайоне г. Искитима создано современное общественное пространство».

Общее количество объектов федерального проекта в 2022 году в Новосибирской области составит 185 – 116 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 69 общественных пространств. На 86 объектах работы полностью завершены, на остальных – в стадии завершения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.