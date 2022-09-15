В России начал снижаться уровень зарплат в IT-отрасли

Работодатели начали снижать предлагаемый уровень зарплат для IT-специалистов в России, пишет РБК. Среди причин — на рынке стало довольно много недорогих кандидатов стартового и среднего уровня.

Максимальная планка зарплат, предлагаемых работодателями программистам в августе, снизилась на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает издание со ссылкой на данные сервиса "Хабр Карьера". Она составила в среднем 160 тысяч рублей.

При этом нижняя планка предлагаемых IT-специалистам зарплат в прошлом месяце увеличилась на 24%, до 150 тысяч рублей, а средний размер зарплаты, которую уже получают специалисты, вырос на 8%, до 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России упал спрос на специалистов в IT-сфере. По данным сайта HedHunter, с начала 2022 года количество вакансий снизилось на 25%, с 114,6 тысячи в январе до 85,2 тысячи в августе. При этом на 55% выросло количество отправленных в компании резюме.