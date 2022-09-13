Начинается суд над виновником ДТП, в котором погибла экс-спортсменка лыжной сборной Свердловской области

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело виновника ДТП, в котором погибла бывшая спортсменка лыжной сборной региона.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Кушвы. По версии следствия, вечером 14 августа 2021 года он ехал на технически неисправном автомобиле ВАЗ-21120 по трассе "Екатеринбург – Серов" в направлении уральской столицы. Мужчина решил обогнать находившийся перед ним "Москвич" и выехал на полосу встречного движения. В это время по ней двигался "Шевроле Ланос", водитель которого правил не нарушал.

В итоге "Шевроле", избегая столкновения, вынужден был экстренно отворачивать от надвигающейся опасности на обочину. Такие резкие перемещения привели к потере управляемости и заносу иномарки, которая влетела в "Москвич".

В результате ДТП пассажирке "Шевроле Ланос" был причинен тяжкий вред здоровью. От полученных травм женщина скончалась. Погибшая работала учителем начальных классов, учителем физической культуры и тренером по лыжным гонкам, а до 2015 года входила в состав сборной Свердловской области по лыжным гонкам.

Как отметили в прокуратуре, виновник аварии оставил место происшествия и скрылся. Впоследствии он был разыскан. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в Красноуральский городской суд.