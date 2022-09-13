Губернатор Белгородской области попросил жителей приграничных сел эвакуироваться

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей сел Журавлевка и Нехотеевка временно покинуть свои дома.

Глава региона сообщил, что посетил Журавлевку, чтобы лично убедиться, какова ситуация на границе. "Обстановка в населенном пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В ближайшее время власти начнут завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов, добавил он.

Накануне Гладков на совещании в облправительстве поручил за неделю подготовить отчет о ситуации с подвалами в многоквартирных домах, которые могут использоваться в качестве укрытий.

Отметим, с 24 февраля приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. На Белогородом и Белгородской областью не раз работала система противовоздушной обороны (ПВО).