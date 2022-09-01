01 Сентября 2022
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Уралкалий, логотип (2021) | Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" направил около 1 миллиона рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска

"Уралкалий" направил около 1 млн рублей на подарки первоклассникам Березников и Соликамска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, 1 сентября более 3 500 детей получили в подарок настольную игру "Калийное путешествие" и пазлы "Уралкалий" .

Для детей сотрудников компании, идущих в первый класс, в преддверии Дня знаний были организованы праздничные шоу-программы, переданы 800 подарочных сертификатов на канцелярские товары стоимостью 600 рублей.

"День знаний — ключевое событие для первоклассников, новый жизненный этап, полный удивительных открытий и впечатлений. Подарки и праздничная программа для детей сотрудников к 1 сентября — важная часть соцпакета "Уралкалия". Кроме того, компания традиционно делает подарки всем первоклассникам Березников и Соликамска. Наборы развивающих игр помогут детям ознакомиться с производством "Уралкалия" и существующими в компании профессиями", - отметила директор по персоналу и коммуникациям компании "Уралкалий" Ирина Константинова.

Теги: Уралкалий, подарки, 1 сентября



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