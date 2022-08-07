Дым от пожаров в Югре сносит в регионы Западной Сибири

07 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Сибирский ФО Уральский ФО В России
москва смог дым улицы (2010) | Фото:Накануне.RU

Дым от пожаров в Югре сносит в регионы Западной Сибири

Дым от пожаров в Югре затянул регионы Западной Сибири. По данным начальника гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анны Лапчик, данных об уровне загрязнения воздуха в Западной Сибири нет, так как замеры в выходные не проводятся.

О запахе гари и ухудшении видимости сообщают жители Новосибирской области, Омска.

По словам Лапчик, которые приводит ТАСС, вчера перестроились потоки ветра, в Сибирь стал поступать воздух с северо-запада, из Уральского региона.

На сервисе Airvoice, где в режиме реального времени публикуются данные о качестве воздуха в городах, указано, что в Новосибирске, Искитиме, Новокузнецке, Томске качество воздуха на данный момент оценивается в 7 баллов по шкале от 1 до 10, где 10 - очень грязный. Жителям этих городов рекомендуют по возможности не выходить на улицу и не открывать окна.

В Ханты-Мансийском автономном округе действуют лесные пожары на площади более 83 тыс. га. Для защиты населенных пунктов в воскресенье из Москвы в регион отправили самолет Ил-76 МЧС России, который оборудован выливным авиационным прибором. Ранее в округ также был направлен самолет Бе-200ЧС МЧС России для ликвидации пожаров.

Теги: природный пожар, югра, дым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети