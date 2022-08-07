Дым от пожаров в Югре сносит в регионы Западной Сибири

Дым от пожаров в Югре затянул регионы Западной Сибири. По данным начальника гидрометцентра ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Анны Лапчик, данных об уровне загрязнения воздуха в Западной Сибири нет, так как замеры в выходные не проводятся.

О запахе гари и ухудшении видимости сообщают жители Новосибирской области, Омска.

По словам Лапчик, которые приводит ТАСС, вчера перестроились потоки ветра, в Сибирь стал поступать воздух с северо-запада, из Уральского региона.

На сервисе Airvoice, где в режиме реального времени публикуются данные о качестве воздуха в городах, указано, что в Новосибирске, Искитиме, Новокузнецке, Томске качество воздуха на данный момент оценивается в 7 баллов по шкале от 1 до 10, где 10 - очень грязный. Жителям этих городов рекомендуют по возможности не выходить на улицу и не открывать окна.

В Ханты-Мансийском автономном округе действуют лесные пожары на площади более 83 тыс. га. Для защиты населенных пунктов в воскресенье из Москвы в регион отправили самолет Ил-76 МЧС России, который оборудован выливным авиационным прибором. Ранее в округ также был направлен самолет Бе-200ЧС МЧС России для ликвидации пожаров.