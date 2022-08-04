В Пыть-Яхе на депутата заявили в полицию из-за спора в парке

Депутат думы Пыть-Яха Людмила Завадская попала под прицел силовиков – на неё написано заявление в полицию.

Истоки случившегося – в конфликте, который произошёл в местном парке "Ноев ковчег". В сети появилось видео, как подростки развлекаются, играя на топиариях, установленных в парке. Слишком "активное" использование фигур привлекло внимание политика, оказавшегося в парке. Произошла перепалка, в итоге мальчики ушли из парка.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что "между сторонами произошёл словесный конфликт". В результате заявления поступили на подростков, и на очевидца "игр", последнее написала мать одного из парней. При этом имущество, отметили в управлении, не пострадало.

Получить комментарий Завадской к моменту публикации не удалось – она прочла сообщение журналиста агентства, отправленной ей "ВКонтакте", но никак на него не ответила.