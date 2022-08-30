30 Августа 2022
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Политика Украина
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. (2022) | Фото: Twitter Рафаэля Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Зеленским

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным New York Times, делегация из 14 экспертов агентства во главе с Гросси прибудет на Запорожскую АЭС завтра. Станция располагается в городе Энергодар Запорожской области Украины – эта территория находится под контролем ВС РФ. Ранее и Украина, и Россия дали гарантии безопасности для экспертов МАГАТЭ, которые оценят состояние станции и уровень грозящей ей опасности.

Теги: магатэ, рафаэль гросси, владимир зеленский, запорожская аэс



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