В Ишиме после ухода Coca-Cola начнут выпускать собственные безалкогольные газированные напитки

В Ишиме после ухода из России Coca-Cola начнут выпускать собственные безалкогольные газированные напитки. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Федор Шишкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с уходом с российского рынка импортных компаний, планируется строительство цеха безалкогольной продукции, уже идет разработка проекта. Новый цех позволит существенно расширить линейку безалкогольных напитков. Для этого потребуется порядка 70 млн рублей инвестиций. Со своей стороны муниципалитет будет также оказывать необходимую поддержку. Главное, чтобы наши производства работали, люди были заняты, а в магазинах были представлены ишимские товары", - сообщил мэр.

Новый цех построит Ишимская пивоваренная компания, сообщает учредитель компании Валерий Попылькин. Площадь цеха составит 720 кв. м.

"Это особенно актуально в связи с уходом из России ряда иностранных компаний. Сейчас идет разработка проекта, подбор оборудования. После этого будет понятно, на какие мощности выйдем", - приводит слова Попылькина "Тюменская линия".

Сейчас технологи занимаются разработкой ассортимента, линейка напитков включит в себя классические дюшес, лимонад, тархун, мохито, квас и новинки, вкусы которых пока держат в секрете. Ведутся проектные работы, прорабатываются варианты вливания собственных финансов, кредитных заемных средств.