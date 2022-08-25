25 Августа 2022
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Экономика В России
новый Ан-2 (2015) | Фото: Пресс-служба компании &quot;Сухой&quot;

СМИ: малая авиация может остаться без основного рабочего самолета

Малая авиация в России может столкнуться с нехваткой лайнеров.

Речь современной модификации "кукурузника" Ан-2, самолете ТВС-2МС. Министерство промышленности и торговли РФ отложило вопрос о финансировании замены американского двигателя и винта на нем на отечественный аналог до момента сертификации самолета, которую нужно пройти заново.

В мае производитель авиалайнера "Русавиапром" просил выделить на это 9 млрд руб. из госбюджета. ТВС-2МС — единственный российский самолет для малой авиации, эксплуатация и производство которого продолжаются до сих пор. Разработчик самолета — новосибирский институт "СибНИА им. Чаплыгина" — уже подал заявку на получение сертификата, но эта дорогостоящая процедура  может затянуться на годы, сообщают "Известия".

Ранее в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина испытали в составе летной лаборатории модернизированную гибридную силовую установку в рамках проекта самолета короткого взлета и посадки "Партизан".

Летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и летные испытания.

Теги: авиация, Ан-2



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