17 Августа 2022
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Колесо самолета (2022) | Фото: Накануне.RU

Профсоюз авиадиспетчеров: половина персонала отправлено в простой

Около 15 тыс. человек, что составляет около половины работающих в России авиадиспетчеров, в настоящее время находятся в "частичном простое".

Об этом сообщил в письме в Генпрокуратуру президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев. Его обращение направлено уже в ответ на извещение Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство сообщило ФПАД об отсутствии нарушений по итогам проверки деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" - находится в ведении подконтрольной Минтрансу Росавиации.

По словам экспертов, отрасль управления воздушным движением по-прежнему нуждается в субсидиях, сообщают "Ведомости".

Ранее президиум Центрального совета Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) от имени 30 тыс. работников национального провайдера аэронавигационных услуг направил главе государства Владимиру Путину письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке.

Теги: авиадиспетчеры, авиация



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