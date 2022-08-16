17 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Политика В России За рубежом Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

ООН готова помогать визиту инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС только "через Киев"

В ООН ответили на заявление Москвы о том, что посещение Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ "через Киев" может быть опасным. "У нас есть ресурсы для содействия поездке только через Киев", - заявили в штаб-квартире организации.

Между тем, администрация территории Запорожской области, подконтрольной ВС РФ, заявила об обстреле с украинской стороны по контейнерам с ядерными отходами и по системе охлаждения станции. При этом они уверены, что реакторы станции останутся защищенными, даже если на них упадет самолет.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к выводу российских войск с территории Запорожской АЭС. В заявлении Елисейского дворца отмечается, что Макрон выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей организации.

Теги: магатэ, запорожская аэс, оон, эммануэль макрон



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