16 Августа 2022
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Памятник букве П в Перми, Пермские ворота (2020) | Фото: Накануне.RU

Бывший и.о. главы Соликамска перешел работать в городскую администрацию Перми

Первым заместителем главы администрации Свердловского района города Перми назначен бывший врио главы Соликамска Игорь Давлетшин. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к мэрии. Пока Давлетшин занимает эту должность в статусе исполняющего обязанности.

Ранее первым замглавы района был Василий Пастух. В конце июля он ушел в отпуск, а затем покинул должность.

Давлетшин был и.о. главы Соликамска в сентябре 2015 – феврале 2016 гг.

Теги: назначение, Александр Филиппов, Игорь Давлетшин



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