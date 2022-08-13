Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести масочный режим на предприятиях

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести на предприятиях республики масочный режим. Пока это только рекомендация, но на фоне роста заболеваемости в 32% за неделю, так что не исключены и более жесткие ограничения в ближайшее время.

"Несмотря на прежнее решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности", — сказал Минниханов на совещании в региональном правительстве.

Он также рекомендовал активизировать ревакцинацию.

Между тем, в Роспотребнадзоре пока не видят необходимости возвращения обязательного масочного режима на федеральном уровне и только рекомендуют носить маски в местах массового скопления людей.