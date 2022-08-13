13 Августа 2022
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Рустам Минниханов (2020) | Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести масочный режим на предприятиях

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести на предприятиях республики масочный режим. Пока это только рекомендация, но на фоне роста заболеваемости в 32% за неделю, так что не исключены и более жесткие ограничения в ближайшее время.

"Несмотря на прежнее решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности", — сказал Минниханов на совещании в региональном правительстве.

Он также рекомендовал активизировать ревакцинацию.

Между тем, в Роспотребнадзоре пока не видят необходимости возвращения обязательного масочного режима на федеральном уровне и только рекомендуют носить маски в местах массового скопления людей.

Теги: рустам минниханов, масочный режим, татарстан



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