01 Августа 2022
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Экономика В России
авиация аэропорт самолеты (2008) | Фото: Накануне.ru

Великобритания ослабила санкции против России в отрасли страхования авиационной отрасли

Великобритания частично ослабила санкции против России в сфере авиации. Согласно новой генеральной лицензии частично разрешается осуществлять страхование связанных с Россией контрагентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

Страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией будет предоставляться при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии. Послабления не затрагивают военные товары и технологии.

9 марта правительство Великобритании объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий вследствие начатой Москвой спецоперации на Украине. Кроме того, британским страховщикам было запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики.

Теги: санкции, авиационная отрасль, Великобритания



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